Tavşanlı'da Gazze ve Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

Tavşanlı'da Gazze ve Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Süleyman Yılmaz Anaokulu tarafından düzenlenen Gazze ve Filistin'e destek etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüş, balon uçurma ve zengin yiyecek stantlarıyla dolu etkinlik, dayanışma ruhunu ön plana çıkardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Süleyman Yılmaz Anaokulu tarafından Gazze ve Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Yürüyüş, balon uçurma ve zengin yiyecek stantlarıyla dikkat çeken etkinlik, dayanışma ruhunu yansıttı.

Tavşanlı Süleyman Yılmaz Anaokulu tarafından organize edilen Gazze ve Filistin'e destek etkinliği, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yapılan Filistin'e destek yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından saat 12: 00'da Cumhuriyet Meydanı'nda balon uçurma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda çeşitli lezzetler satışa sunuldu. Hayır çarşısı olarak kurulan stantlarda; kek, poğaça, tatlı-tuzlu kurabiye gibi hamur işleri büyük ilgi gördü. Organize eden anaokulu yetkilileri, elde edilecek gelirin tamamının Gazze ve Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini bildirdi.

Süleyman Yılmaz Anaokulu Müdürü Mehmet Ali Kaygısız; "Çocuklarımızla beraber Filistin'deki kardeşlerimize el uzatmak istedik. Tavşanlı halkının gösterdiği ilgi ve destek bizi çok mutlu etti. Bu organizasyonla hem farkındalık oluşturmak hem de maddi destek sağlamak istedik."

Hayır çarşısı alanında ayrıca çocuklar için palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de düzenlendi. Minik öğrencilerin neşeli anları, etkinliğe renk kattı. Filistin kültürünün önemli bir parçası olan dabke dansı gösterisi de etkinlikte yer aldı. Dabke, Filistin ve Levant bölgesinin geleneksel halk dansı olarak biliniyor. Gösteriler sırasında izleyiciler büyük coşku yaşarken, kültürel dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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