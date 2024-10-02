TAV Technologies, Latin Amerika Havalimanı Yöneticilerini İstanbul'da Ağırladı

TAV Technologies, İstanbul'daki genel merkezinde Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticilerini ağırladı. Airports Council International (Uluslararası Havalimanı Konseyi)-Latin America and the Caribbean (ACI LAC) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, havacılık sektörü liderlerini bir araya getirerek havacılık teknolojisindeki en son gelişmeleri keşfetme ve sektörün önemli oyuncuları arasında işbirliğini güçlendirme fırsatı sundu. Etkinlikte TAV Technologies, dünya genelinde 50'den fazla havalimanında operasyonel mükemmeliyete ve yolcu memnuniyetine katkıda bulunan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

TAV Technologies CEO'su M. Kerem Öztürk, "ACI LAC ve üye havalimanlarıyla olan işbirliğimiz, teknolojik yeniliklerimizin küresel etkisini ortaya koyuyor," dedi. "Bu etkinlik, Latin Amerika'daki ortaklarımızla kurduğumuz köprüleri daha da güçlendirdi. Görüşmeler, dijital dönüşümün ve inovasyonun küresel havalimanı operasyonlarını geliştirmedeki önemini vurguladı. Havacılık sektörünün geleceğini birlikte inşa etmeye devam etmek için heyecanlıyız."

TAV Havalimanları İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, TAV Technologies CEO'su M. Kerem Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, şirketin Latin Amerika bölgesine katkıları ve kapsamlı havalimanı teknoloji çözümleri hakkında TAV Technologies liderleri tarafından oturumlar düzenlendi. Programda ayrıca, TAV Havalimanları ve TAV İşletme Hizmetleri'nin sürdürülebilirlik, terminal operasyonları ve yolcu hizmetleri iş modelleri üzerine sunumlar yapıldı. Oturumlar entegre ve sürdürülebilir havalimanı çözümleri oluşturmaya yönelik kapsamlı yaklaşımları vurguladı.

Heyet, TAV Technologies'in Ground Handling Suite yazılımının operasyonlara sorunsuz entegrasyonunu yerinde incelemek için TGS Yer Hizmetleri İstanbul istasyonunu ziyaret etti. Program kapsamında, Antalya Havalimanı'na da ziyaret gerçekleştirilecek.

ACI Latin Amerika ve Karayipler heyetinde Meksika, Peru, Bahamalar, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Panama, Ekvador ve Venezuela'dan havalimanı üst düzey yöneticileri yer aldı.

Son iki yılda TAV Havalimanları, servis şirketleri aracılığıyla Latin Amerika'daki varlığını genişletti. TAV Technologies, şu anda Meksika, Panama ve Şili'deki havalimanlarıyla işbirliği yapıyor. TAV İşletme Hizmetleri ise Şili'nin Santiago Havalimanı'nda altı lounge işletmektedir. - İSTANBUL