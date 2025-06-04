Tatvan'dan 3 Öğrenci 500 Puanla Türkiye Birincisi Oldu

Tatvan'dan 3 Öğrenci 500 Puanla Türkiye Birincisi Oldu
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 3 öğrenci, İlköğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye genelinde birinci oldu. Başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 3 öğrenci, bu yıl gerçekleştirilen İlköğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Son dönemdeki akademik başarılarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Hilal Ada Dönmez, Hamza Bilici ve Ensar Altındağ, üstün gayret ve özverili çalışmaları sayesinde 500 tam puan alarak Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza attı. Başarılı öğrenciler, Okul Müdürü Turgay Ekin tarafından düzenlenen törenle başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Tören sırasında konuşan Müdür Ekin, "Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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