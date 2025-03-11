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Tatvan'da ortaokul öğrencileri arası şiir okuma yarışması

Tatvan'da ortaokul öğrencileri arası şiir okuma yarışması
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Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması yapıldı.

Tatvan İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen yarışmada öğrenciler Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen şiirlerden birini seçerek sahnede ezbere en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı.

Komisyonun değerlendirmesi sonucunda, Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayşe Ayran birinci, Alacabük Köyü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Avşin Ülkü ikinci, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Havin Uludağ ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Müftüsü Bilal Şengül verdi. Müftü Şengül, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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