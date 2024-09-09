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Tatvan'da minikler için gökyüzü ve ay gözlem etkinliği düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu'nda düzenlenen 'Gökyüzü ve Ay Gözlem Gecesi' etkinliğinde çocuklar, teleskoplarla gökyüzünü gözlemledi ve sanal gerçeklik gözlükleriyle uzay deneyimi yaşadı. Etkinlikte çocuk oyunları ve maskotlarla eğlence aktiviteleri de yer aldı.

Tatvan'da minikler için gökyüzü ve ay gözlem etkinliği düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu'nda "Gökyüzü ve Ay Gözlem Gecesi" düzenlendi.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü, veliler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar, teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulurken, sanal gerçeklik gözlükleriyle uzay deneyimi yaşadılar. Gecede ayrıca dönme salıncak gibi çocuk oyunları ve maskotlarla eğlence aktiviteleri de yer aldı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği program, minik katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Okul Müdürü Okan Katar, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında okulöncesi şenliği adı altında gökyüzü gözlem gecesi şenliğini düzenlediklerini belirterek, "Toplam 120 öğrencimizle muhteşem bir eğlence düzenledik. Bu programla birlikte öğrencilerimizi yeni döneme hazırlamış olacağız. Bu programdaki asıl amacımız, çocuklarımızda merak uyandırarak onları öğrenmeye yönlendirmektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Tatvan Güncel Eğitim Çocuk Yerel Uzay

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