Tatvan'da Gökkuşağı ve Kızıl Gökyüzü Eş Zamanlı Görüldü

Tatvan'da Gökkuşağı ve Kızıl Gökyüzü Eş Zamanlı Görüldü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde beliren gökkuşağı ile Nemrut Kalderası'nda görülen kızıl tonlardaki gökyüzü, muhteşem bir manzara oluşturdu. Bu doğa olayı, atmosfer koşullarıyla ilgili özel bir durumu yansıtıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde oluşan gökkuşağı ile Nemrut Kalderası üzerinde gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü anlar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

İlçede havanın kararmasına yakın saatlerde Van Gölü üzerinde gökkuşağı belirdi. Genellikle gündüz saatlerinde görülen gökkuşağının gün batımına yakın oluşması dikkat çekti. Aynı dakikalarda Nemrut Kalderası üzerinde ise gökyüzü kızıl tonlara büründü. Gökkuşağı ve kızıllığın aynı anda görülmesi, bölgeye özgü doğal manzaralara farklı bir boyut kazandırdı. Aynı anda oluşan doğa olayı sonrası ilçede kısa süreli bir yağış meydana geldi.

Öte yandan uzmanlar, bu tür doğa olaylarının atmosferdeki nem, ışık kırılması ve güneşin alçalan açısıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Tatvan'da gözlemlenen bu eş zamanlı görüntüler, doğa olaylarının zamanlamasının da ne denli etkileyici olabileceğini gösterdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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