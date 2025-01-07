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Tatvan'da El Emeği Ürünler Sergilendi

Tatvan'da El Emeği Ürünler Sergilendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezlerinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin bir buçuk aylık eğitim sürecinde ürettikleri el emeği ürünler sergilendi. Sergi, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kursiyerlerin üretmiş olduğu el emeği ürünler sergilendi.

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezlerindeki kursiyerler, bir buçuk aylık eğitim sürecinin ardından el emeği ürünlerini sergiledi. Filografi, seramik, el sanatları, giyim ve telkırma kurslarında üretilen birbirinden özel ürünlerin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca ziyarete açık olacak sergide çeyizlik ve hediyelik ürünler başta olmak üzere birçok ürün yer alıyor.

Sergiyle ilgili konuşan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ADEM'deki bu tür kursların kadınların hem mesleki becerilerini geliştirdiğini hem de aile ekonomilerine katkı sağladığını söyledi. Tatvan Aile Destek Merkezlerinde çeşitli alanlarda açılan kursların devam edeceğini kaydeden Kaymakam Demir, "Kursiyerlerimizin kısa sürede ortaya koyduğu bu başarılı çalışmaları görmek bizleri mutlu ediyor. Amacımız, kadınlarımızı üretime teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmaktır. Bu vesile ile birbirinden değerli eserlere imza atan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. ADEM hocalarımıza ve yöneticilerimize de değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyerler ise kurslar sayesinde hem yeni beceriler kazandıklarını hem de el emeklerini sergileme fırsatı bulduklarını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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