Tatvan'da bayram yoğunluğu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Tatvan ilçesinde bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Cumhuriyet Caddesi ve cami altı pasajında bayram hareketliliği yaşanıyor. Cadde üzerinde seyyar satıcıların ve esnafın kurdukları tezgahlarda renkli alışveriş görüntüleri oluştu. Bayrama son hız hazırlık yapan vatandaşlar ise giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya yoğun ilgi gösterdi.

Son 20 yılın en iyi satışlarını yaptıklarını söyleyen esnaf Aliş Bakbak, yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi. - BİTLİS