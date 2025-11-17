Haberler

Tatvan'da Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan Müftülüğü, vatandaşların dini ve sosyal konularda bilgi alabileceği 'Aile Danışmanlık Merkezi'ni açıyor. Merkez, dini sorular için fetva hizmeti sunacak ve aile içi sorunlara arabuluculuk desteği sağlayacak.

Bitlis'in Tatvan Müftülüğü tarafından vatandaşların dini konularda daha kolay bilgi alabilmesi ve aile içi sorunların çözümüne destek sunulması amacıyla "Aile Danışmanlık Merkezi" açılıyor.

Yeni merkezde, dini sorular için fetva hizmeti verilecek ve vatandaşlar din görevlilerine daha rahat ulaşarak merak ettikleri konularda doğrudan danışabilecek. Ayrıca aile içi ya da bireyler arası uyuşmazlık durumlarında taraflarla görüşülerek arabuluculuk ve rehberlik hizmeti sunulacak.

Tatvan Müftüsü Bilal Şengül, merkezin açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara hem dini hem de sosyal konularda destek sağlayacak kapsamlı bir hizmet birimi oluşturduklarını belirtti. Şengül, 'Aile Danışmanlık Merkezi'nin toplumun huzuruna ve aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Merkezin kısa süre içinde hizmete başlaması bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.