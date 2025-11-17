Tatvan'da Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor

Bitlis'in Tatvan Müftülüğü tarafından vatandaşların dini konularda daha kolay bilgi alabilmesi ve aile içi sorunların çözümüne destek sunulması amacıyla "Aile Danışmanlık Merkezi" açılıyor.

Yeni merkezde, dini sorular için fetva hizmeti verilecek ve vatandaşlar din görevlilerine daha rahat ulaşarak merak ettikleri konularda doğrudan danışabilecek. Ayrıca aile içi ya da bireyler arası uyuşmazlık durumlarında taraflarla görüşülerek arabuluculuk ve rehberlik hizmeti sunulacak.

Tatvan Müftüsü Bilal Şengül, merkezin açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara hem dini hem de sosyal konularda destek sağlayacak kapsamlı bir hizmet birimi oluşturduklarını belirtti. Şengül, 'Aile Danışmanlık Merkezi'nin toplumun huzuruna ve aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Merkezin kısa süre içinde hizmete başlaması bekleniyor. - BİTLİS