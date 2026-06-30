Tatvan ADEM-2'de belge töreni düzenlendi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM-2)'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için belge töreni düzenlendi.

ADEM-2 bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programda, giyim alanında eğitim alan kursiyerlerin çocukları için hazırladığı yöresel kıyafetler sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. El emeği ürünler büyük ilgi görürken, kursiyerlerin mesleki gelişimlerini yansıtan çalışmalar takdir topladı.

Program kapsamında okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için de mezuniyet töreni düzenlenirken, koruyucu ve önleyici eğitim programına katılan kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi. Belge törenine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Elfesiya Duyar ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kiyaseddin Cebe katıldı.

Programın sonunda kursiyerler tarafından Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e ve eğitim sürecine katkı sunan tüm kurum amirlerine desteklerinden dolayı teşekkür edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı