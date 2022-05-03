Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu - Haberler

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Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Yerel
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Ramazan Bayramı'nın 2. gününde tatilcilerin geri dönüş için tekrar yollara çıkması ile trafik artmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİĞİ RAHATLATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu

Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu

Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Yerel, Güncel, Haberler

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