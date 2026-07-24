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Polis tatbikatını gerçek sanıp ağlayan çocuklara teselli

Polis tatbikatını gerçek sanıp ağlayan çocuklara teselli
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Düzce'de düzenlenen polis tatbikatı sırasında, babalarıyla motosikletle geçen iki kız çocuğu olayı gerçek sanarak korkup ağladı. Polis ekipleri çocukların yanına giderek durumu anlattı, su ikram etti ve teselli etti.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatı gerçek sanarak korkan iki kız çocuğunu polis ekipleri teselli etti. Senaryo gereği düzenlenen operasyon sırasında ağlayan çocukların yanına giden ekipler, olayın bir eğitim çalışması olduğunu anlatarak çocukları sakinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mergiç yolu güzergahında senaryo gereği operasyon tatbikatı düzenlendi. Bu sırada babalarıyla motosikletle yoldan geçerken tatbikata denk gelen ve olayları gerçek sanarak yol kenarında ağlamaya başlayan iki küçük kızı fark eden polis ekipleri, çocukların yanına gitti. Ekipler, yaşananların bir eğitim çalışması olduğunu anlatıp su ikram ettikleri çocukları teselli etti.

"Artık korkmayacağım"

Tatbikatta korkan çocuklardan Nazende Solmaz, "Polisleri görünce biraz korktum ama artık korkmayacağım. Çok iyi davrandılar. Bana su verdiler, korkumu geçirdiler" dedi.

Baba Tezcan Solmaz ise kızlarıyla motosikletle gezdikleri sırada polislerin tatbikatına denk geldiklerini belirterek, "Kızlarımla Mergiç yolunda polislerin tatbikat operasyonuna denk geldik. Motosikletle olduğum için hemen sağa çektim. Olay yerinden geçen bir arkadaşıma kızları araca almasını söyledim ama o da yol kenarına bırakmış. Ben o dalgınlıkla polislerin operasyonunu izlerken kızlar kenarda ağlamaya başlamışlar. Korkmuşlar biraz. Aslında polislerin korkulmaması gereken kişiler olduklarını öğretiyoruz ama o anlık herhalde panik oldular. Gazeteci arkadaşların görüntülerini izledim. Daha sonra polisler gelmiş, kızlarıma oldukça şefkatli davranmışlar. Sarılıp onları sakinleştirmeye çalışmışlar. Polisler asla korkulacak kişiler değil. Polisler en güvenilir insanlar ama çocuk işte o anlık panikle korkmuş ve ağlamışlar. Bunları çocuklarımıza öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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