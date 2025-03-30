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Taşova Kaymakamı'ndan Güvenlik Güçlerine Ramazan Bayramı Kutlaması

Taşova Kaymakamı'ndan Güvenlik Güçlerine Ramazan Bayramı Kutlaması
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Taşova Kaymakamı Salih Kartal, ilçenin güvenliği için çalışan güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, onlara minnettar olduğunu ifade etti. Kartal, bu fedakar çalışmalar sayesinde bayramın huzur içinde kutlandığını belirtti.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, "Milletimizin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve personelimize minnettarız" dedi.

Taşova Kaymakam Kartal ve beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, ilçenin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kartal, "Milletimizin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve personelimize minnettarız. Onların fedakar çalışmaları sayesinde bizler huzur içinde bayramımızı kutlayabiliyoruz. Vatanımızın her köşesinde, milletimizin güvenliği için canla başla çalışan güvenlik güçlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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