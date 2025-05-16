Taşova'da 19 Mayıs Coşkusuyla Meşale ve Bayrak Yürüyüşü

Taşova'da coşkulu 19 Mayıs meşale ve bayrak yürüyüşü

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla 19 Mayıs meşale ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Taşova Gençlik Merkezi'nin organize ettiği meşale ve bayraklı kortej yürüyüşüne protokol ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtı önünden başlayan yürüyüşe gelen genç, yaşlı herkese bayrak ve meşaleler verildi. Yürüyenlere binalardan ve arabalarda seyreden vatandaşlardan da destek geldi. Coşkulu marşlar eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne ulaşanlar burada yine türkülerle karşılandı. Gecede Taşova Gençlik Merkezi'nce hazırlanan bağlama eğitmeni Orhan Çelik ile öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet, Atatürk ve 19 Mayıs'ın konu edildiği mini konser yapıldı.

Programa, Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve diğer yetkililer de katıldı.