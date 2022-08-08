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Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

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Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, daha sonra emniyet müdürlüğü önüne giderek kafasına doğrulttuğu tabanca ile hayatına son verdi.

Çine Hamitabay Mahallesi 277. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında Yaşar Meke ve Gökhan Özdemir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan Özdemir, yanındaki tabancayla Yaşar Meke'yi vurarak ağır yaraladı.

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Meke'ye ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

Yaşanan olay sonrası Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Gökhan Özdemir, burada birini öldürdüğünü söyleyip, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, hastanede tedavi altına alınan Meke de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık 3. Sayfa Yerel Haberler

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