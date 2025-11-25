Tarsus'ta Yaban Hayvanları 20 Keçi ve Koyunu Telef Etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaban hayvanları 20 keçi ve koyunu telef etti.

İlçedeki Beylice Mahallesi'nde hayvancılık yapan Umut Kula, sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra gittiğinde yaban hayvanlarının 20 keçi ve koyununu telef ettiğini fark etti. Kula, durumu İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile belediyeye haber verdi. Maddi zarara uğradığını dile getiren Kula, yardım istedi.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),