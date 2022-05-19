Tarsus Belediyesi'nin Yerli Tohum Desteği Devam Ediyor - Haberler

Tarsus Belediyesi'nin 'Ata Tohumu Miras Projesi' kapsamında çiftçiye destek olmak, üretim verimini arttırmak amacıyla başlattığı yerli tohum desteği, soya fasulyesi ekimi ile devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerli tohumu yaygınlaştırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla başlayan seferberlik devam ediyor. Proje kapsamında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus Belediyesi arasında yapılan protokolle birlikte çiftçi Hüsne Güllü'ye verilen soya fasulyesi tohumları, tarımsal hizmetler müdürlüğü ziraat mühendisleri ile birlikte tarlasına ekildi. Arazide 5 dekar yerli tohum soya fasulyesi ekimi yapıldı. Hacıbozan Mevkiinde düzenlenen ekime, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler ve çiftçiler katılım sağladı. Özellikle yağlı bir bitki olduğu ve yem sanayisinde kullanılan ve aslında dünyanın bir numaralı bitkisel ürünü olan soya fasulyesinin ekiminden hasadına kadar destek olan ziraat mühendisleri, yerli tohumun çiftçilere ulaştırılması ve sağlıklı yetiştirebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

"NE İSTERSEK YOK DENİLMEDİ BU SEBEPLE MİNNETTARIZ"

Desteklerinden ötürü Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür eden çiftçi Hüsne Güllü, "Ben Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın çiftçilere desteği sayesinde tarlamda birçok çeşit üretiyorum. Bugün de 5 dönüm soya tohumunu ziraat mühendislerimizin de desteği ve yönlendirmeleri ile tarlama ektik. Diğer desteklerinden çok güzel randıman aldım. Belediyemiz bizlere karşı çok duyarlı, çok memnunuz, ne istersek yok denilmedi bu sebeple minnettarız. Başkanımıza sevgilerimi selamları iletiyorum. Ziraat mühendislerimiz sık sık ekiminden hasadına kadar geliyor, her konuda eksiksiz faydalanıyoruz. Böyle bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diye konuştu.

"BU İŞLERİN DAHA ÇOK ARTACAĞINI VE DESTEKLERLE ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜRETİCİLERİN YANINDA OLACAĞIMIZI GÖSTERİRİZ"

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, "Burada öncelikle Haluk Bozdoğan Başkanımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Çiftçimiz bize yerli çeşit soya tohumunu deneme imkanı sağladı. Yerli çeşit diğer çeşitlere oranla daha verimli. Denedikten sonra Tarsus Belediyesi olarak çiftçilerimize tanıtımı yapacağız. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın tensipleriyle çiftçiye dokundukça, çiftçiye ulaştıkça, çiftçiyle, üreticiyle bir araya geldikçe bu işlerin daha çok artacağını ve desteklerle çiftçilerimizin üreticilerin yanında olacağımızı gösteririz" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE DAHA FAZLA VERİM ALABİLMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNLENDİRMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çiftçilere teknik konularda yönlendirmeler yaptıklarını belirten Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, "Bugün yerli ANP32 çeşit yerli tohum olan soya fasulyesi ekimini çiftçimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Çiftçimiz daha önce bu arazi de pırasa ekmişti. Bugün soya fasulyesi ekiminde dekara 20 kilo taban gübresi atıldı. Çiftçilerimize daha fazla verim alabilmesi için çeşitli yönlendirmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.