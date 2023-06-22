Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'ta faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Bozdoğan, gündemde yer alan konular, devam eden ve planlanan projeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Gazeteciler ile Türkiye gündemine ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelen Başkan Bozdoğan, göreve geldiğinden beri hayata geçirilen projeler, 2023 yılında yapımı devam eden ve planlanan faaliyetlere de değindi. Düzenlenen etkinliğe, Tarsus'ta görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı. Tarsus'un il olma mücadelesi, Tarsus Plajı, Tren Yolu Projesi ve daha pek çok konu hakkında basın mensupları, Başkan Bozdoğan tarafından bilgilendirildi. Basın mensuplarına Bozdoğan'ın göreve gelmesinden bu yana hayata geçen projelerin kitapçıkları ve çizelgeleri dağıtıldı.

Tarsus Plajı ile ilgili yapılan çalışmaları anlatarak sözlerine başlayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şunları söyledi:

"Tarsus Plajı, yaklaşık 30 yıldır kanayan bir yara. Her zaman söylediğim, buranın bir an önce açılmasıydı. Açılması için de her türlü fedakarlığı yaptım. Hatta başka bir belediyenin meclisine bile girdim. Mahkemeye verme yolunda, yıllarca geç açılacaktı. Direk tahsisini alalım, ondan sonra mahkemeye verelim dedik. Kulak, bizim köyümüz. Tarsus'un sınırları içerisinde. Zamanında pergel yasasında, o zamanki yöneticilerin zayıflığı, belki de o yöneticilerin Ankara'da yeterli haklarını alamamasından dolayı gerek sahil bandı projesi gerekse Mersin Tarsus'u Organize Sanayi Bölgesi ve kendi bölgemiz içinde olan Tarsus Plajı tamamen bu yasa çerçevesinde Akdeniz Belediyesi'ne direk olarak bağlandı.

Tarsus Plajı'nın bütün yolları tamamlandı. Kara yollarında çift yol. Özellikle köprülerini tamamen bitirdi. Ne yazık ki 27 Aralık 2022 tarihinde bakanlık arka bölgedeki 2 buçuk milyon karelik ormanlık alanı golf tesisi ve tatil köyü olarak Antalya menşeili bir şirkete verdi. Bu alanda ağaç kesimi için tahsis almaları ve bununla ilgi de Tarsus halkını duyarlı olmaya davet etmiştim. Neticede firmanın sahiplerini Tarsus'a davet ettim. Kendileri geldiler, buradaki ağaç kesim alanını nispeten daha küçülttük. Bunun için çok çabaladık. O ağaçlarımız için bizim için bir nefes. İki tane ayrı otopark ve yollarla ilgili taahhüt aldık, Tarsus halkının plaja çok rahatlıkla kavuşması için."

İşgal alanların temizlenmeye başlandığını vurgulayan Başkan Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Artık rahat rahat plaj kullanılır hale geldi ama bizim yapacaklarımız bitmedi. Ankara'ya en son gittiğimde, kurulan bir şirket, burada 350 milyon dolarlık yat limanı yapacak. Yat limanı da bizim için çok ciddi bir yatırım. Oraları betonlaşmaya götürmeden doğayı koruyarak net bir şekilde halkımızın hizmetine sunmak. Halklarımızı almadığımız için belki de 30 yıldır birikim yapıldı. İşgal altında olan toprak vardı. Bunların hepsi tek tek temizleniyor. 76 dönümlük alan temizlendi. İşgal eden insanların alanları halka sunulacak."

Tren yolu projesinin Tarsus'un kurtuluşu olduğuna değinen Bozdoğan, şunları dile getirdi:

"Önce Tarsus'ta sondaj yaptık. Sondajı yaptıktan sonra alttan geçme projesini ortaya koyduk. Ulaştırma Altyapı Genel Müdürlüğü'ne gittiğimizde bize madem bu kadar büyük çalışma yaptınız, bir de viyadük çalışması yapın dedi ve yaptık. Bunlar dünyanın masrafı. Tarsus'un gönlünden geçen, tren yolunun alttan geçmesi. Bisiklet yolunun, yeşil alanın, yürüme alanlarının olduğu bir yemyeşil bir alan olacak. Gerçekten kentimiz adına çok önemli bir proje. Eğer hızlı tren projesi Tarsus'u ikiye bölseydi, isterse çok hızlı olsun, bu kentte ulaşım diye bir olay asla normal bir düzeye getirilemezdi. Tren yolunun yerin altına alınması bu kentin kurtuluşu oldu. Tarsus adına çok pozitif ve onurlu bir proje. Burada çektiğim çileyi, emeği çok iyi biliyorum."

"İL OLMAYA YILLARDIR HAZIRIZ"

Tarsus'un il olmaya hazır olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"İl olma konusunda gerçekten Tarsuslular çok büyük emek verdiler. Bu amaç için gazeteci, siyasiler ve halk olarak herkese teşekkür ederim. Tarsus'un master planı var mı? Yok. Bir planlama yapılamayan yerde aksaklıklar her zaman olur. Bir kent il olduğunda hemen master planları hazırlanır. Ulaşım konusundaki planları hazır. İl olmaya yıllardır hazırız. İl olmanın avantajlarının çok iyi biliyorum. Turizm, tarım ve sanayi kentiyiz. Lojistik bir merkez burası.

Ben, Tarsus için çalışıyorum ve herkesin yoksulluğunun ortadan kaldırılmasını istiyorum. Tek gayem budur. Hastalığım döneminde bile düşündüğüm sadece tek bir şey vardı; belediyedeki çalışma temposunu bozmamaktı. Ben, defibratör cihazı ile hayata döndüğümde bile ilk söylediğim söz, imzaları getirin, imza atacağım oldu. Biz, işimizi aşkla yapıyoruz. Benim güvendiğim tek bir şey var, o da halk. Ben, yalnızca halkıma sırtımı dayarım. Yerel yönetimlerin bir kentin gelişimi için neler yapabileceği çok net ortadadır. Bizler, bunun için çaba sarf etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

Basın mensupları ile kente katkı sağlandığını aktaran Başkan Bozdoğan, şunları belirtti:

"BASINIMIZIN BİZLERLE ORTAK ÇALIŞMA YAPMASI, KENTİN GELECEĞİ VE İL OLMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Tarsus'taki basının şu an geldiği nokta, geçmiş yıllardan çok farklı ve bir çizgisi var. Bu güzel bir çizgi. Tarsus yerel basınından her yerde güzel bir şekilde bahsediliyor ve ben gurur duyuyorum. Basındaki arkadaşlarla birlikte Tarsus Belediyesi'nin ortak hamlelerle çalışma yapması, kentin geleceği ve il olması için çok önemli. Lansmanda tüm basın mensupları bizleydi, çünkü inanmıştınız, şimdi daha fazla inanıyorsunuz. Tarsus il olmalı. Bu kentte her şey net olacak. Tarsus, haklarını almaya başlıyor. Kentimizin gerçekten yatırıma değerli işlere ihtiyacı var. Tarsus'ta işsiz kalmadı diyeceğiz. Organize Sanayi Bölgesi ile de 15 bin insan çalışacak. İyi niyetimizden asla şüphe etmeyin. Tarsus'u destekleyin, halk desteklesin, köylüm desteklesin. Siz Tarsus'u destekleyin, buranın geleceğini düşünün, çaba gösterin."

Kentin geleceği adına çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Bozdoğan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Tarsus'a yapılanlara bakınca, artık nefes alacağımız sağlıklı bir kent inşa ediyoruz. Koruluklar, yeşil alanlar sürekli artıyor. Biz, beton değil doğa diyoruz. Lakin şunu söylemem gerekir ki 400 bin nüfusu olan kentte huzurevi yok ama Tarsus'a gelince para Mersin'e aktarılıyor. Dün onlarla görüşme yaptım, sözler aldım. Projelerini getirecekler, Tarsus'a huzurevi yapılacak. Hepimiz çok iyi çalışmak zorundayız. Ben başkan olarak, siz basın olarak, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız hepimiz. Şu an bu kent huzur içinde yaşıyorsa bu hepimizin başarısı."