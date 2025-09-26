Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Gerçekleştirildi

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem başkanlığında Bayburt Tarım İl Müdürü Ebubekir Köse'nin katılımıyla Tarımsal Üretim Planlamasının takibi ve 2026 Bitkisel Üretim Desteklerindeki değişiklikler ile ilgili video konferans üzerinden değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda 2025 üretim yılında üretilen ürünlerin uydu görüntüleri ile doğrulanması çalışmaları, 2026 üretim yılındaki desteklere ilişkin değişiklikler, su kısıtı havzalarında değişen münavebe kuralları istişare edildi, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları Ziraat Odalarına devredilen illerde çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının devamında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz, il ÇKS ve CBS sistem sorumluları ve planlama sorumlularına teknik detayların yer aldığı sunum yaparak karşılıklı soru cevap ve görüş alışverişi ile toplantı sonlandı. - BAYBURT