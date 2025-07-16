Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın Yaylalarda İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın Yaylalarda İncelemelerde Bulundu
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Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, 2 bin 600 rakımlı yaylalarda incelemelerde bulunarak hayvan sağlığı kontrolleri gerçekleştirdi ve üreticilerle bir araya geldi. Aydın, üretimin sürmesi için üreticilerin yanlarında olduklarını vurguladı.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, 2 bin 600 rakımlı yaylalarda bir takım incelemelerde bulundu.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy, Arslanoğlu, Karaurgan ve Bardaklı yaylaları ile Kıraç, Hasançavuş ve Karakale köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın'ın beraberindeki ekipler, yaylalarda hayvan sağlığı kontrolleri gerçekleştirdi. Yetiştiricilerle birebir görüşmeler yapılarak sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Yayla ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "Bu bereketli topraklarda üretimin sürmesi, ülkemizin geleceği adına büyük bir kazanımdır. Biz her zaman sahadayız, üreticimizin yanındayız" dedi.

Enver Aydın, daha sonra yayları dolaştı, vatandaşlarla sohbet etti. Üreticilere hayvan sağlığıyla ilgili sorun yaşarlarsa direk Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne sorunlarını bildirmelerini istedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara koruyucu aşıların yapıldığı öğrenildi. Aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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