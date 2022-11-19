Bakan Kirişci sulama konusunda yardım isteyen vatandaşa böyle karşılık verdi: Daha adını bile söyleyemiyorsun

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanına gelen bir vatandaş, sulama konusundaki sorunlarını anlattı. Kirişçi, derdini anlatırken heyecanlanarak "Gölet mi, baraj mı" diyen vatandaşa, "Sen daha adını söyleyemiyorsun. Bir de dedemden kaldı bilmem ne" sözleriyle karşılık verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de; Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaret etti. İbrahim Kalencik isimli vatandaş, ziyaret sırasında Bakan Kirişci'nin yanına giderek yaşadıkları bir sorunu anlattı.

"DAHA ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORSUN"

Kalencik; "Sayın Bakanım, Düziçi'nin sulamasıyla ilgili... Dedemden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Bu göletimiz ne olacak? Biz yanıyoruz. Gölet mi, baraj mı?" dedi. Bakan Vahit Kirişci ise, "Daha adını bile söyleyemiyorsun… Bir de dedemden kaldı bilmem ne" sözleriyle karşılık verdi.

"YARDIMINIZI BEKLİYORUZ"

Bunun üzerine adını söyleyen vatandaş Kirişci'ye, "Ben İbrahim Kalencik. Amcanın kayını, Ökkeş amcanın kayını. Eski köy işletmelerinin şefi, Düziçi zabıta müdürü, çiftçi. Ufak da olsa çiftçi. Yardımınızı bekliyoruz" dedi.