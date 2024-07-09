Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı BUÜ'yü Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret ederek yangın sonrası yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi'ni (BUÜ) ziyaret etti. Ziyarette önceki hafta yangın faciası atlatan üniversitede yapılması gereken çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'i ağırladı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik'in de hazır bulunduğu ziyarette yangın konusu ele alındı. Önceki hafta Yolçatı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan, daha sonra üniversiteye sıçrayarak ağaçların ve tarlaların yanmasına sebep olan yangın sonrası yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "Yangın günü de ilk andan itibaren kampüs içerisinde kent ve üniversite yöneticilerimizle birlikte çalışmaları yerinde takip ettik. Müdahale gücünün artırılması için ilgili bakanlıklarımızdan uçak ve helikopter tahsisi için görüşmeler yaptık. Çok büyük bir faciayı, en ucuz şekilde atlattık. Bir kez daha üniversitemize, Bursa'mıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte bir an önce ıslah çalışmalarının yapılması, orman yollarının açılması, zarar gören alanların iyileştirilmesi ve yeşil alanların yeniden üniversitemize kazandırılması için çalışmalara başlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği verecektir. Yakın zamanda üniversitemizle bir iş birliği protokolü yapacak ve faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da atlatılan facianın yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bir yandan yanan alanları temizliyor, bir yandan da öğrencilerimizin mezuniyet törenleri ve yaz okulu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemizdeki tüm faaliyetler eksiksiz yürütülüyor. Afet bölgesinde temizlik ve yenileme faaliyetlerine de en kısa sürede başlayacağız. Bu konuda bizlere destek veren başta bakanlıklarımız ve kent yöneticilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, akademisyenimiz ve Bakan Yardımcımız olan Prof. Dr. Ahmet Gümen hocamıza da teşekkür ediyoruz. Birlikte yaralarımızı hızlıca saracağız inşallah" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve beraberindekilerle birlikte Veteriner Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Prof. Dr. Ahmet Gümen, mezun olan öğrencilere belgelerini de takdim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludağ Üniversitesi Ahmet Gümen Bursa Tarım Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title