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Tarım Müdürlüğü'nden Turunçgil ve Zeytin Denetimi

Tarım Müdürlüğü'nden Turunçgil ve Zeytin Denetimi
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla turunçgillerde pestisit denetimi ve zeytin sineği tuzak kontrolleri yaptı. Elde edilen verilerle çiftçilerin daha sağlıklı ürünler elde etmesine yardımcı olunacak.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sezon öncesi tarımsal verimliliği artırmak amacıyla turunçgillerde pestisit denetimi ve zeytin sineği tuzak kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, hasat öncesinde yapılan denetimlerle hem ürün kalitesinin artırılmasını hem de sağlıklı tarım uygulamalarının teşvik edilmesini hedefliyor. Yapılan denetimlerde, pestisit kullanımının uygunluğu ve zeytin sineği tuzaklarının etkinliği titizlikle incelendi. Elde edilen veriler, çiftçilerin daha sağlıklı ve verimli ürünler elde etmelerine yardımcı olacak şekilde değerlendirilecek. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür denetimlerin süreceğini belirterek, çiftçileri bilinçlendirmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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