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Safranbolu Hafta Sonu Turist Akınına Uğradı

Safranbolu Hafta Sonu Turist Akınına Uğradı
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UNESCO mirası Safranbolu, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü. Tarihi konaklar, çarşı ve kültürel mekanlar gezildi. Doğal ve kültürel güzellikler keşfedildi. Ziyaretçiler fotoğraf çekti, ilçe büyük hareketlilik yaşadı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

Tarihi evleri, arnavut kaldırımlı sokakları ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçede, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Özellikle tarihi çarşı bölgesinde yoğunlaşan ziyaretçiler, Safranbolu'nun tarihi konaklarını ve kültürel mekanlarını gezerek fotoğraf çektirdi.

İlçeye gelen ziyaretçiler, ayrıca tarihi dokunun yanı sıra ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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