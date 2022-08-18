Tarihi kıraathanede hatıralar yaşatılıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde 40 yılı aşkındır babadan oğulla geçen çaycılık mesleği kıraathane ile birlikte yaşatılıyor. Mimari yapısı başta olmak üzere içerisinde bulunan malzemelere hiç dokunulmamış olan kıraathanenin orijinalliği görenleri hayrette düşürüyor.

Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde işletmeciliğini Enver Karataş'ın yaptığı 40 yıllık kıraathane ilk günkü mimari yapısını ve içindeki malzemelerini koruyor. 1982 yılında faaliyete geçen kıraathanenin mimari yapısına hiç dokunulmamış ve 40 yıldır içerisinde kullanılan malzemeler orijinalliğini koruyor. TRT Müzik tarafından belgeseli de çekilen 40 yıllık yarenler kahvesi, Gökçeyaka Mahallesi Taşavlu Mevkii'nde yer alıyor. Enver Karataş tarafından işletilen kıraathane yıllar önce Çameli yerel sanatçılarını ağırladı. "Yarenler Kahvesi" olarak bilinen kıraathanede geçmişte Hayri Dev, Hasan Yıldırım ve Durmuş Yıldırım gibi halk ozanlarının yarenlik yaptığı belirtildi. Oyun ve gösterilerinde yapıldığı kıraathanenin hem ilçe halkı hem de dışardan gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı. Bugünlerde özel günler ve toplantılara da hizmet veren kahvehanenin yakın zamanda tadilatı yapılması planlanıyor.

"Fransa'dan gelen bir yönetmen tarafından videosu yapılmıştır"

Tadilat yapılacak olan kahvehanede duvarlarını eski sanatçıların fotoğrafları ile süsleneceği ve Hayri Dev'in adının yaşatılacağı belirten Muhtar Rafet Dev, "Burası atölye olarak 1976'da yapıldı ve 1982 yılında kahvehane olarak çevrildi ve eski halini koruyor. İnşallah burası hep ayakta kalacak ve Hayri Dev'in adıyla anılacaktır. İlk yıllarında yarenlerin burada buluştuğu nokta olmuştur. Fransa'dan gelen bir yönetmen tarafından videosu yapılmıştır. Hasan Yıldırım, Hayri Dev ve Durmuş Yıldırım gibi sanatçılarımız burada söyleşiler yapmış oyunlar oynanmıştır. Akşam başlayan yarenler programı sabah saat 04.00'a kadar devam ederdi. Dışardan ve mahalli müzisyenlerin uğrak yeriydi. Dışarıdan çok kişi gelirdi" dedi. - DENİZLİ