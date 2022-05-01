Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Şükran Sofrası Kuruldu

İzmirli şehit aileleri ve gaziler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Geceye 2 bin davetli katıldı. Başkan Tunç Soyer, "Hepimizin canında şehitlerin payı vardır. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geleneksel iftarda kentteki şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ve yaklaşık 2 bin davetlinin bir araya geldiği yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve eşi Nurgün Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve eşi Nurdan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu, Mahir Polat, Bedri Serter, Kani Beko, Ednan Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, İzmir Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Alphan, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile şehit aileleri katıldı. Dernek temsilcileri Başkan Tunç Soyer'e çiçek takdim etti. İftar yemeği sonrasında semazen gösterileri de yapıldı.

"EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İftar yemeğinin ardından davetlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatan savunması için hayatını kaybeden şehitleri anarak şöyle konuştu: "Şehitlik milleti için canını feda edebilenlerin ulaştığı mertebedir. Hepimizin canında şehitlerin payı vardır. Asla ödenmeyecek borç taşırız her birimiz bedenlerimizde. Şehitlerimiz içi ne yapsak azdır, ne yapsak eksiktir. Yapabileceğimiz tek şey onların gururunu taşımak, onların ailelerine, emanetlerine sahip çıkmaktır. Son nefesimize kadar bunu borç bilecek ve yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzurla geçmesini diliyorum."