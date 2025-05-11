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Taraklı'da Hasat Geleneği Yeniden Canlandı

Taraklı'da Hasat Geleneği Yeniden Canlandı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, hasat dönemi için yüzlerce kişiye geleneksel olarak bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı. İçdedeler Mahallesi'ndeki etkinliğe yerel halk ve diğer ilçelerden katılımcılar da ilgi gösterdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan gelenekte insanlara, bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı.

Taraklı'nın İçdedeler Mahallesi'nde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan gelenek yeniden başladı. Mahallede toplanan yüzlerce vatandaşa, yapılan duaların ardından bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı. 40 kazan bulgur pilavının dağıtıldığı geleneğe mahalle sakinlerinin yanı sıra diğer ilçelerden de katılım sağlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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