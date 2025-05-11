Taraklı'da Hasat Geleneği Yeniden Canlandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan gelenekte insanlara, bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı.

Taraklı'nın İçdedeler Mahallesi'nde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan gelenek yeniden başladı. Mahallede toplanan yüzlerce vatandaşa, yapılan duaların ardından bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı. 40 kazan bulgur pilavının dağıtıldığı geleneğe mahalle sakinlerinin yanı sıra diğer ilçelerden de katılım sağlandı. - SAKARYA