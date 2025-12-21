Haberler

Kayseri'de Talha Bora Öge konserine yoğun ilgi

Güncelleme:
Kayseri'nin Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Umut Gecesi' konserinde radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun ilgi nedeniyle salonda yer kalmayınca bazı katılımcılar konseri ayakta izlemek zorunda kaldı.

Kayseri'de sahne alan Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu. Öge'nin konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge, sahne aldı. 'Umut Gecesi' konserinde sevenleriyle buluşan Öge'nin konserine katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, salonda oturacak yer olmayınca bazı katılımcılar konseri ayakta takip etti. Coşkunun hakim olduğu konserde Talha Bora Öge, sevenlerine birbirinden farklı şiirlerini okudu.

Konseri organize eden Hacı Keskin, yoğun bir katılım gerçekleştiğini söyleyerek, "Kayseri'ye Talha Bora Öge'yi getirdik. Muhteşem bir gece düzenledik. Umut Gecesi adında bir gece düzenlemek istedik. Benim sıfırdan zirveye doğru bir hayat hikayem olduğu için umutsuz insanlarımıza umut olsun diye böyle bir organizasyon yaptık. Güzel bir yoğunluk var. Salonumuz hıncahınç dolu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

