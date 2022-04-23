Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli görüntüler oluşturdu

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Talas Belediyesi'nce Paraşüt İndirme Alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklar; aileleriyle birlikte oyunlar oynadı, masallar dinledi, Spor A.Ş.'nin personelleriyle birlikte spor yaptı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Bu çocuklar bizim en kıymetli hazinemiz. Bundan daha kıymetli hazinemiz yok. Büyüdüklerinde hepsi bu memlekete hizmet edecek. Bizimle alakalı yanlış hesap yapanlara fırsat vermeyecek. Hepsini kutluyor, gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar bizim geleceğimiz, en önemli varlıklarımız. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı coşkuyla kutlamak çocukların hakkı. 2 yıl aradan sonra bir araya getirmenin mutluluğu da bizi son derece onure ediyor" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; "102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bunun Türkiye'nin gençliğine armağan edilmiş olması son derece anlamlıdır. Türkiye'nin geleceği parlaktır. O açıdan başta Mustafa Yalçın Başkanımıza ve ekibini başarılı etkinlikten dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte çocuklarla oyunlar oynayarak bol bol fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel