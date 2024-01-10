Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç aylar ve Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında üç aylara özel programlar düzenlediklerini belirten Başkan Yalçın, "Üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Bu ayların ilki olan Recep ayına giriyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini de 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bu kutlu günlere özel Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birbirinden güzel ilahilerle gönüllerimizin coşacağı bir gece gerçekleştireceğiz. 12 Ocak Cuma günü saat 19.30'da Erciyes Kültür Merkezindeki programa bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ