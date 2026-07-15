15 Temmuz'un 10. Yılında 253 Taksilik Konvoy

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından konvoy oluşturuldu. 253 araçla oluşturulan kortej hain darbe girişiminin yaşandığı gece çatışmaların yoğun olduğu Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından konvoy oluşturuldu. 253 araçtan oluşan kortej milli marşlar eşliğinde Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.

"Rabbim bir daha bu millete böyle kahramanlıklar yazmak zorunda bırakmasın"

Düzenlenen etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Bugün 15 Temmuz bildiğiniz gibi Türk milletinin her bir ferdinin bu milletin geleceğine kast eden hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir destan yazdığı günün yıldönümü. Bizler de İstanbul Havalimanı'nda çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz'u anmak, o gün yaşanan kahramanlığı gelecek nesillere anlatmak için bazı faaliyetler düzenliyoruz. Bugün de burada İstanbul Havalimanı'ndaki taksici esnafımız böyle bir etkinlikle, 253 şehidimizin anısına 253 taksiyle, buradan o gece en şiddetli çarpışmaların yaşandığı Atatürk Havalimanı'na bir faaliyetleri söz konusu olacak. Orada da İstanbul Valimiz Davut Gül karşılayacak. Rabbim o gece 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, bugüne kadar kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Buradaki İstanbul Havalimanı'nda bugün çalışan, görev yapan taksici esnafımız da o dönem Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bugün bir kısmı o gece canını ortaya koyup hayatı pahasına direniş gösteren arkadaşlarımız, kooperatif başkanımız, başkan yardımcılarımız ve yöneticilerimiz yanımızda. Hem ben o gece sergilemiş oldukları kahramanlıktan ötürü Türk milleti adına hem de bugün bu etkinliğin düzenlenmesindeki fedakarlıklarından ötürü kooperatif yönetimine ve taksici esnafımızın her birine teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu millete böyle kahramanlıklar yazmak zorunda bırakmasın" diye konuştu.

"Tank gelince biz zannettik ki terör örgütü olayı var"

Hain darbe girişiminin yaşandığı esnada Atatürk Havalimanı'nda olduklarını belirten İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise, "15 Temmuz Cuma günü akşamıydı. O saatte biz havalimanındaydık. Biz önce darbe olduğunu anlayamadık. Biz zannettik bir terör olayı var. Biz VIP'in önündeydik, o taraftaydı bizim parkımız dolayısıyla ana girişi göremiyorduk. Tank gelince biz zannettik ki terör örgütü olayı var. Biz oraya daha sonra anlayınca bir darbe girişimi olduğunu, bütün gücümüzle o askerlerin önüne çıktık. Hatta ilk kuleye çıkan biz olduk 45-50 kişiyle. O günkü emniyet müdürümüz bizi kuleden geri çevirdi çünkü 'Bunların kaçacak yeri yok, sizi burada vurabilirler' dedi. Çünkü kule çok dar bir alandı. Bizi orada durdurdu müdürümüz, sağ olsun. O gün daha halk gelmeden, Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmadan Özel Harekat polisimize desteğe gelmeden biz orada bu taksici esnafı olarak birçoğu gözünü kırpmadan o hainlerin karşısında duruş sergiledi. Bayraklarımızı çektik, marşlarımızı söyledik. Bütün kooperatifin imkanlarını seferber ettik Allah'ın izniyle. Devlet varsa biz varız. Ben teşekkür ediyorum, Allah tekrarından korusun. Bugün 253 araçla, 10. Yıl olması münasebetiyle biz ara sıra yapıyoruz aslında organizasyon olmadan da. Bugünkünü İstanbul Valiliğimiz düzenliyor. Daha geniş çaplı bir organizasyon oluyor. 253 şehidimizin anısına 253 araçla gidiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizler için çoluğunu çocuğunu yetim bıraktı ve şehit oldular. Kahraman gazilerimize de Allah'tan uzun ömür diliyorum. Ölenlere de rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı