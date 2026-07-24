Tahsildaroğlu peynirinde uygunsuzluk: Toplatma kararı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını tespit etti ve ürünler piyasadan toplatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını açıkladı. Uygunsuz olduğu belirlenen ürünlerin piyasadan toplatıldığı, üretici işletmeye ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Haziran tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurunun ardından, 17 Haziran tarihinde şikayete konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimler kapsamında Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar analizleri sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, üretici işletmeye idari para cezası uygulandığı, 290625 parti numaralı ürünlerin imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığı bildirildi.

Bakanlık, ilgili işletmenin denetim sıklığının artırıldığını, benzer ürünlerden de numuneler alındığını ve analiz sürecinin devam ettiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı açıklamasında, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik resmi kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı