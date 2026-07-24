Haberler

Tahsildaroğlu peynirinde uygunsuzluk: Toplatma kararı

Tahsildaroğlu peynirinde uygunsuzluk: Toplatma kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığını tespit etti ve ürünler piyasadan toplatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını tespit etti ve ürünler piyasadan toplatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını açıkladı. Uygunsuz olduğu belirlenen ürünlerin piyasadan toplatıldığı, üretici işletmeye ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Haziran tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurunun ardından, 17 Haziran tarihinde şikayete konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimler kapsamında Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar analizleri sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, üretici işletmeye idari para cezası uygulandığı, 290625 parti numaralı ürünlerin imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığı bildirildi.

Bakanlık, ilgili işletmenin denetim sıklığının artırıldığını, benzer ürünlerden de numuneler alındığını ve analiz sürecinin devam ettiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı açıklamasında, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik resmi kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Beklediği haber geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması hukuki olarak tartışılıyor

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması tartışılıyor
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi