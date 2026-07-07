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Çanakkale'de yaz Kur'an kursları başladı

Çanakkale'de yaz Kur'an kursları başladı
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Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Tacettin Aslan Camii'nde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının açılış programına katılarak öğrenci, veli ve din görevlileriyle bir araya geldi. Müftü Topçu, kursların çocukların manevi ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Tacettin Aslan Camii'nde yaz Kur'an kurslarının açılış programı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Tacettin Aslan Camii'nde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının açılış programına katıldı. Programda öğrenciler, veliler ve din görevlileriyle bir araya gelen İl Müftüsü Topçu, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi, ahlaki ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek tüm öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim dönemi temennisinde bulundu. Yaz Kur'an Kurslarının hayırlara vesile olmasını dileyen İl Müftüsü Topçu, kurslarda görev yapan din görevlilerine kolaylıklar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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