Suudi Arabistan Yaz Programı Başladı

Suudi Arabistan Yaz Programı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed bin Aqeel Al-Hateeb, 'Yazınızı Renklendirin' sloganıyla Suudi Yaz Programını başlattı. Program, Cidde, Taif ve Asir gibi bölgelerde çeşitli etkinlikler ve tatil fırsatları sunacak.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed bin Aqeel Al-Hateeb, düzenlenen çalıştayda, "yazınızı renklendirin" sloganıyla, Suudi Yaz Programını başlattı.

Suudi Yaz Programı, ılıman iklime sahip Cidde ve Kızıldeniz'deki plajlar ve tatil köyleri ile Taif, El-Baha ve Asir'deki yaylalar, büyüleyici doğa ve serin iklim dahil olmak üzere altı farklı turizm noktasında Eylül ayına kadar devam edecek.

Suudi Yazı, Temmuz-Ağustos ayları arasında Riyad'da düzenlenecek EWC (Elektronik Spor Dünya Kupası) gibi çok sayıda önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın yanı sıra çok sayıda program, aktivite, etkinlik ve özel teklifin yer aldığı Cidde Sezonu ve Asir Sezonu'nu da içeriyor.

Ahmed El-Hatib şunları söyledi: "Vizyonları birleştirmek ve çabaları bütünleştirmek amacıyla Suudi turizm sistemindeki ortaklarımızla bir araya gelmek üzere bu çalıştayı her yıl düzenlemek istiyoruz. 'Yazınızı Renklendirin' sloganı, çok sayıda renkle Krallığın turizm varlıklarının çeşitliliğini yansıtarak, farklı kategorilerdeki turistlerin ve ziyaretçilerin beklentilerini karşılıyor. Bunlara deniz ve dağ destinasyonlarının yanı sıra, küresel etkinlikler ve aktiviteler, özel teklifler ve Krallık genelindeki yaz destinasyonlarının sunduğu çeşitli turizm ürünleri de dahildir" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.