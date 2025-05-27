Suudi Arabistan Yaz Programı Başladı

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed bin Aqeel Al-Hateeb, düzenlenen çalıştayda, "yazınızı renklendirin" sloganıyla, Suudi Yaz Programını başlattı.

Suudi Yaz Programı, ılıman iklime sahip Cidde ve Kızıldeniz'deki plajlar ve tatil köyleri ile Taif, El-Baha ve Asir'deki yaylalar, büyüleyici doğa ve serin iklim dahil olmak üzere altı farklı turizm noktasında Eylül ayına kadar devam edecek.

Suudi Yazı, Temmuz-Ağustos ayları arasında Riyad'da düzenlenecek EWC (Elektronik Spor Dünya Kupası) gibi çok sayıda önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın yanı sıra çok sayıda program, aktivite, etkinlik ve özel teklifin yer aldığı Cidde Sezonu ve Asir Sezonu'nu da içeriyor.

Ahmed El-Hatib şunları söyledi: "Vizyonları birleştirmek ve çabaları bütünleştirmek amacıyla Suudi turizm sistemindeki ortaklarımızla bir araya gelmek üzere bu çalıştayı her yıl düzenlemek istiyoruz. 'Yazınızı Renklendirin' sloganı, çok sayıda renkle Krallığın turizm varlıklarının çeşitliliğini yansıtarak, farklı kategorilerdeki turistlerin ve ziyaretçilerin beklentilerini karşılıyor. Bunlara deniz ve dağ destinasyonlarının yanı sıra, küresel etkinlikler ve aktiviteler, özel teklifler ve Krallık genelindeki yaz destinasyonlarının sunduğu çeşitli turizm ürünleri de dahildir" dedi. - RİYAD