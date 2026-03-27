Suudi Arabistan ve Kuveyt'e yeni füze ve İHA saldırıları

Suudi Arabistan ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarına yenilerini ekledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin güneyini hedef alan en az 4 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği bildirildi. Kuveyt ordusu ise ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı harekete geçtiğini duyurarak, "Olası patlama sesleri düşman unsurlarını engelleme çabalarının sonucudur" açıklamasında bulundu. Kuveyt sakinlerine yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı