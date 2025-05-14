Suudi Arabistan'dan Hac Vizesi Olmadan Harem'e Girişe Cezalar

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac vizesi olmadan Harem bölgesinde bulunanlara para cezası uygulamasının bu sene daha da genişletilerek sıkı şekilde uygulanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac vizesi olmadan Harem bölgesinde bulunanlara para cezası uygulamasının bu sene daha da genişletilerek sıkı şekilde uygulanacağını açıkladı. Hicri 1446 yılı haccı için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten bakanlık, ancak hac vizesi olmadan 1 Zilkade ile 14 Zilhicce arasında Harem bölgesinde bulunarak, kaçak hac yapmaya çalışanlara sınır dışı etme ve 20 bin riyal para cezası uygulanacağını bildirdi. Hac ve Umre Bakanlığı, 1446 Hicri yılı hac ibadetlerini yerine getirmek için resmi izin alınması gerektiğini açıklayarak, bu kontrollerin ibadetlerin düzenlenmesi ve Allah'ın misafirlerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması için temel bir şart olduğunu kaydetti.

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de hac işlerini düzenleyen nizam ve talimatların uygulanması ve ibadetlerin kolay ve rahat bir şekilde yerine getirilmesi için gayret gösterildiğini belirten Hac Bakanlığı, hac talimatlarını ihlal eden, izinsiz hac yapmaya çalışan kişiler de dahil olmak üzere ilgili makamlarca öngörülen para cezalarının istisnasız uygulanacağını ve bu kişilere 20 bin riyale kadar para cezası verileceğini teyit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her türlü ziyaret vizesi sahibi olanların Zilkade'nin 1'inden Zilhicce'nin 14'ünün sonuna kadar Mekke-i Mükerreme'ye girmeleri, girmeye çalışmaları veya Mekke-i Mükerreme'de kalmaları halinde aynı para cezası uygulanacaktır" denildi.

Düzenlemeler, hac döneminde Mekke'ye ve kutsal mekanlara giren kişilere ziyaretçi vizesi vererek, hac yapacaklarını bilerek onları taşıyarak, barındırarak veya yerlerini gizleyerek giriş kolaylığı sağlayan kişilere 100 bin riyale kadar ağır cezalar getiriyor. Cezalar ihlal sayısına göre değişiyor. Prosedürler arasında ister yerleşik ister kaçak göçmen olsun, ihlal edenlerin sınır dışı edilmesi ve 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'a girmelerinin yasaklanması da yer alıyor. İhlal edenleri taşımak için kullanılan araçlara da sahibinin ihlale karıştığı, suç ortağı olduğu veya suç ortaklığı yaptığı ispat edilirse el konuluyor.

Bakanlık, hac ibadetini yerine getirmek isteyen herkese çağrıda bulunarak, yurt içi hacı adayları için resmi izin, yurt dışı hacı adayları için ise normal hac vizesi ile hac ibadetinin yapılabileceğini açıkladı. Hac vizesi hariç her türlü vizenin sahiplerine hac ibadetini yerine getirme hakkı sağlamadığı belirtildi. Ayrıca sahte kampanyalara ve yanıltıcı reklamlara hac sırası bekleyenlerin inanmaması gerektiği uyarısında bulunularak, Müslümanların resmi kanallar aracılığıyla bu tip kaçakları ihbar etmesi gerektiği hatırlatıldı. - RİYAD