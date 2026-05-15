Mekke-i Mükerreme'de hareketlilik: 860 bin hacı adayı ulaştı, sahte vize uyarısı geldi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, kutsal topraklara şu ana kadar 860 binden fazla hacı adayının ulaştığını açıklarken, sahte Hac vizeleri ve usulsüz girişlere karşı küresel çapta çok sert yasal yaptırım uyarısında bulundu.

Hac mevsimine sayılı günler kala, Suudi Arabistan'da hazırlıklar ve hacı adayı kabulleri tüm hızıyla devam ediyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik el-Rabiah, kutsal topraklara yönelik lojistik hareketlilik ve güvenlik önlemlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan el-Rabiah, dünya genelinden şu ana kadar toplam 860 binden fazla hacı adayının ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Giriş yapan hacı adaylarının büyük çoğunluğunun hava yolunu tercih ettiğini belirten Bakanlık, yaklaşık 820 bin kişinin uçakla geldiğini bildirdi. Bu süreçte, işlemlerin yolcular henüz kendi ülkelerindeyken tamamlanmasını sağlayan "Mekke Yolu Projesi" (Makkah Route) sayesinde 240 bin hacı adayının havalimanlarında beklemeden geçiş yaptığı aktarıldı. Kalan hacı adaylarının ise 35 bini kara, 4 bini ise deniz yoluyla kutsal topraklara ulaştı.

Sahte hac belgelerine ağır cezalar kapıda

Hac döneminin yaklaşmasıyla birlikte sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da kırmızı alarm verildi. Bakanlık, internet üzerinden "VIP Hac kotası" ya da "Turist vizesiyle Hac" gibi asılsız vaatlerle ticari kazanç sağlayan şebekelere karşı uluslararası kamuoyunu uyardı.

Resmi makamlar, Hac vizesi dışındaki vizelerle (turist, işçi veya ticari vize) kutsal alanlara girmeye çalışacak kişilere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Usulsüz şekilde ibadet alanlarına girmeye teşebbüs edenlerin para cezası, hapis cezası ve sınır dışı edilme gibi çok ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı, tüm resmi süreçlerin yalnızca "Nusuk Hajj" platformu üzerinden yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Havalimanlarında bekleme süresi 15 dakikaya düştü

Bu yıl lojistik altyapıda hayata geçirilen "Bagasız Hac" (Hajj Without Luggage) uygulaması ise havalimanlarındaki yoğunluğu büyük ölçüde hafifletti. Yeni sistemle birlikte hacı adaylarının valizleri havalimanından doğrudan konaklayacakları otel ve çadırlara sevk ediliyor. Bu sayede daha önce terminal içinde 120 dakikayı bulan bekleme ve bagaj teslim süreleri ortalama 15 dakikaya kadar indirilmiş oldu.

Kutsal mekanlardaki sağlık ve ulaşım altyapısının da eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Hac bölgelerinde 20 binden fazla yatak kapasitesinin anlık müdahaleler için hazır tutulduğunu açıklarken; Şeytan Taşlama (Cemarat) alanına giden metrolar ve kutsal mekanlar arasındaki ring seferlerinin koordinasyon planının da kesintisiz şekilde işletildiği bildirildi. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı