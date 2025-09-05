Haberler

Susuz Kaymakamı Tutal, Kamu Kurumlarıyla Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Susuz Kaymakamı Tutal, Kamu Kurumlarıyla Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Muhammed Emin Tutal başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla ilçe sorunları ve projeler değerlendirildi.

Susuz Kaymakamı Tutal, kurum amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kars'ın Susuz ilçesinde, Kaymakam Muhammed Emin Tutal başkanlığında, ilçe genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilçedeki tüm kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Toplantıda başta Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Projesi, olmak üzere ilçedeki sorunlar ve vatandaşların talepleri değerlendirildi. Toplantıda, ayrıca ilçede yürütülen güncel çalışmalar masaya yatırılırken, vatandaş odaklı hizmet anlayışının yaygınlaştırılması konuları da ele alındı.

Kaymakam Tutal, ilçenin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Tutal, yapılan çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması için tüm birimlerin uyum içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, ilçenin altyapı projeleri ve KÖYDES kapsamında yapılacak çalışmalar da değerlendirildi. Kurum amirleri, kendi alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek, mevcut durum ve gelecek planları hakkında görüşlerini paylaştı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

