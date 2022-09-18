- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülerle tamamlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülerle tamamlandı.

Türkiye genelinde her yıl eş zamanlı olarak yapılan ve koronavirüs pandemi sürecinde iki yıl ara verilen etkinliğin 10'ncusu tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da tamamlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil bisiklet yolunda bisiklet kullanımının faydalarını göstermek, trafikte bisikletlerin varlığına dikkat çekmek ve kadınları bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, rengarenk süslenmiş onlarca bisikletin katılımıyla gerçekleşti.

Rumeli İskelesi'nin girişinden Barış ve Özgürlük Parkına uzanan güzergah üzerinde bisikletleriyle tur atan kadınlar, 'Arabadan in, bisiklete bin' sloganı attı. Tekirdağlı bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik müzik ve eşliğinde tamamlandı.