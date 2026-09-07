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Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi ve yeni adli yıl açılışı gerçekleştirildi

Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi ve yeni adli yıl açılışı gerçekleştirildi
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi ve 2026-2027 adli yılının açılışı yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi ve 2026-2027 adli yılının açılışı yapıldı.

Suşehri Adalet Sarayı Ağır Ceza Mahkemesi ve adli yılın açılışı törenine, TBMM AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı ve HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Törende konuşan HSK 2. Daire Başkanı ve HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu "Malumunuz olduğu üzere Suşehri Ağır Ceza, Şebinkarahisar Başkanlığına bağlıydı. Şebinkarahisar bizim koşu ilçemiz, akrabamız, dostumuz. Ancak Şebinkarahisar'a araçlarımız düzenli gitmiyor. Bu eksikliği gidermek amacıyla Suşehri ilçemizde Ağır Ceza Mahkemesi olması, Adalet Komisyonu Başkanlığı kurulması gerektiği kanaati oluşarak Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise "Bugün yeni adli yılımızın ve Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi'nin kuruluşunun açılışına şahitlik ediyoruz. İlçemize ve çevresine hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler "Suşehri ilçemizde yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda karar veren HSK yönetim kurulu üyelerine ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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