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Kazların Cadde Yürüyüşü Trafiği Gerdi

Kazların Cadde Yürüyüşü Trafiği Gerdi
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde caddeye çıkan kazlar, trafikte ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde caddeye çıkan kazlar, trafikte ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.

Uzunköprü Caddesi'ne çıkan kazlar, peş peşe ilerleyerek yolu kullanınca sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Araç sürücüleri kazların güvenli şekilde yolu geçmesini beklerken trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Kazların cadde üzerindeki sakin yürüyüşü çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kazların yolu tamamen terk etmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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