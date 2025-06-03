Suriyelilerin Hac Organizasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Suriyelilerin Hac Organizasyonu Başarıyla Gerçekleşti
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Suriyeliler, 13 yıl aradan sonra bu yıl 22 bin 500 kişilik hac kontenjanını doldurarak Harem-i Şerif'e ulaştı. İç savaş nedeniyle sıkıntılı dönemler geçiren Suriyeliler, Türk halkına teşekkür ederek ibadetlerini huzur içinde yapıyorlar.

Suriyeliler 1446 hicri hac ibadetinin en göze çarpan ve tüm dünya Müslümanlarını sevindiren hac kafilesi oldu. İç savaşın olduğu 13 yıl boyunca kendi ülkelerinde düzenli bir kafile oluşturup Harem-i Şerif'e gelemeyen Suriyeliler, bu sene 22 bin 500 kişilik binde 1'lik ülke kontenjanını tamamlayıp tam kadro hac ibadeti için mübarek beldelere intikal ettiler.

İstanbul'dan 3 ay önce Şam'a geçen ve Suriye hacılarını organize eden kurumda çalışan Soner Talip, "Bizler öncelikle 13 yıl boyunca bize büyük misafirperverlik gösteren Türk halkına ve Türkiye devletine çok teşekkür ediyoruz. Bunu unutamayacağız. Suriye'deki karışıklık döneminde, İstanbul, Gaziantep ve Beyrut gibi şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz hac organizasyonu yapıp, bu şehirlerdeki diplomatik kanallarda hac vizelerimizi alıp mübarek beldelere geliyorduk. Ancak ülkemizin hakkı olan hacı sayısının ancak 3'te 1, bazen 4'te 1 kadar rakamlarla hacı gelebiliyordu. En çok yarısına ulaşılmıştı. Bu seneden itibaren ocak ayında Şam'da merkez idare heyetimiz hac için çalışmalara başladı. Suudi Arabistan'daki oteller ayarlandı. Bizim ülke kontenjanımız olan 22 bin 500 sayısında elhamdülillah kayıt yaptıran oldu. Geçmiş yılların gelmek isteyip de gelemeyen hacı adayları da birikince bu sene Şam'dan bütün hakkımız olan kontenjanı doldurarak bu mübarek beldelere geldik" dedi.

Ailesi halen İstanbul'da yaşayan Soner Talip, 2 aydır Şam'da hac organizasyonunda görev yaptığını, yaz tatili olması ile birlikte çocuklarını da Suriye'ye getireceğini kaydeden Soner Talip, vatandaşlarının huzur içinde ibadetlerini yaptığını sözlerine ekledi.

Suriye'den gelen hacı adaylarının büyük çoğunluğu ise fasih olarak Türkçe konuşuyorlar. Gelenlerin yarıdan fazlasının Türkiye'de iş yapan firma sahibi Suriyelilerden oluşması da dikkat çekiyor. Suriyeli hacılar Harem bölgesine 5-6 kilometre uzaklıktaki otellerde kalmak ile birlikte 5 günü Medine-i Münevvere'de olmak üzere 25 günlük paket program için 4 bin 900 dolar ödeme yapıyorlar. Bütün kafile Şam'dan hareket ediyor. Suriyeli kafileler Suudi Arabistan hava yolları ile Cidde ve Medine'ye intikal ediyorlar. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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