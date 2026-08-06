Suriye'de Yeni Dönem: Kilis'te Gönüllü Dönüşler Aralıksız Sürüyor

Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte hız kazanan gönüllü dönüşler, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 1 buçuk yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan gönüllü geri dönüş süreci kapsamında, Türkiye'nin farklı kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, yanlarında götürdükleri eşyalarıyla birlikte ülkelerine geçiş yapıyor.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bulunan Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin kayıt, kontrol ve çıkış işlemleri yetkililerin koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. İşlemler, güvenli ve kontrollü şekilde 7/24 sürdürülüyor.

Gönüllü geri dönüş kapsamında Kilis'e gelen Suriyeliler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından aileleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor. Ülkelerine dönen Suriyeliler ise Türkiye'de kaldıkları süre boyunca kendilerine gösterilen ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, gönüllü dönüş kararından memnun olduklarını ifade etti.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde, Suriyelilerin ülkelerine geçiş işlemleri gün boyunca devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı