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Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin Minnettarlığı ve Komşuluk İlişkileri

Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin Minnettarlığı ve Komşuluk İlişkileri
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahalle Muhtarı Atila Kebapçı, Suriyelilerin duygularına tercüman oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahalle Muhtarı Atila Kebapçı, Suriyelilerin duygularına tercüman oldu. Muhtar, Suriyelilerin Türkiye'ye olan minnettarlığını ve savaşın izlerini yavaş yavaş geride bırakmaya başlamalarını anlattı.

Suriye'de rejimin düşmesi sonrası Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyelilerin mutluluğu sürüyor. Mahalledeki Suriyeliler ile Türklerin yaşantısını anlatan Muhtar Atila Kebapçı, Türk ve Suriye halkının zamanla kaynaştığını, özellikle komşuluk kültürü üzerinden ortak bir uyum yakaladıklarını belirtti.

Türk halkının misafirperverliğinin Suriyelilerin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Kebapçı, "Bizim insanımız sabah erken kalkar, işe gider; akşam erken yatar. Suriyeli komşularımız bu yaşam biçimine alışırken bazı zorluklar yaşandı. Ancak sabır ve anlayışla bugün komşularımızla bir aile gibi olduk" dedi.

"Türk halkı Osmanlı'dan gelen bir kültürle kucak açtı"

Suriyelilerin savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Kebapçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına duyulan minneti dile getirerek, "Onlar da Türk halkının bu misafirperverliğini takdir ediyor. Bize, 'Türk insanı olmasaydı biz ne yapardık' diyorlar. Osmanlı'dan bu yana gelen bir kültürle biz de onları bağrımıza bastık" diye konuştu.

Mahallede bin civarında Suriyelinin yaşadığını belirten muhtar, özellikle esnafın Suriyeli komşularını kabullenip onlara destek verdiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde mahallede bir grup esnafın Suriyeli vatandaşlara tatlı ikram ettiğini belirten Kebapçı, bu jestin Suriyeliler üzerinde büyük bir mutluluk bıraktığını dile getirdi.

"Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın"

Suriyelilerle olan sohbetlerinden örnekler paylaşan Kebapçı, onların savaşın sona ermesiyle ülkelerine dönmek istediklerini ancak Türkiye'den ayrılmanın kendilerinde hüzün bıraktığını ifade etti. Kebapçı, "Bana diyorlar ki, 'Savaş bittiğinde biz de sizi misafir etmek istiyoruz. Depremde, pandemide hep yanımızda oldunuz. Allah sizden razı olsun.' Suriyelilerin gözlerinde hem mutluluğu hem de hüznü görmek mümkün. İnsanlarımız bir battaniyesini paylaştı, çocuklara sahip çıktı. O günleri unutmak mümkün değil. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. Vatan sevgisi, memleket hasreti bir başka. Ancak burada çok mutlular ve bizim onlara kucak açmamızı unutmayacaklarını söylüyorlar. Gittiklerinde bizleri özleyeceklerini ifade ediyorlar" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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