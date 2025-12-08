Haberler

Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünü Emevi Meydanı'nda kutladı

Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünü Emevi Meydanı'nda kutladı
Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümünü başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda askeri geçit törenleri, havai fişek gösterileri, konserler ve duygusal anlar yaşandı. Ayrıca Suriye devriminin sembol isimlerinden Abdülbasit Sarut'un dev fotoğrafı anma amaçlı olarak yansıtıldı.

Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünü başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutladı.

Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Suriye'nin dört bir yanında dün başlayan kutlamalar, bugün askeri geçit törenleri ile devam etti. Başkent Şam'da ise binlerce kişi, Emevi Meydanı'na akın etti. Meydanda havai fişek gösterileri ve konserler düzenlendi. Suriyeliler, şarkılar söyleyerek dans etti. Meydan üzerinde ayrıca paramotorla gösteri düzenlendi.

Duygusal anların da yaşandığı kutlamada, Milli Kütüphane binasına Suriye devriminin sembol isimlerinden biri olan ve "Devrimin Bülbülü" olarak tanınan, 2019 yılında İdlib kırsalında hayatını kaybeden Abdülbasit Sarut'un dev fotoğrafı yansıtıldı. Sarut'un fotoğrafının yansıtılmasıyla birlikte meydandaki binlerce kişi, hep bir ağızdan onun şarkılarını söyleyerek sloganlar attı.

Meydanda kurulan dev ekranlarda, ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ulusa sesleniş konuşması yayınlandı. Konuşma halkın destek tezahüratlarıyla karşılanırken, meydanda sık sık Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Güvenlik güçleri, olumsuz bir durum yaşanmaması için meydanda sıkı güvenlik önlemleri uyguladı. - ŞAM

