Suriyeli Öğrenci İsmail Gınnavi, Gediz'de Duygu Dolu Veda Töreniyle Uğurlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Bir Eylül İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıfında eğitim gören Suriyeli öğrenci İsmail Gınnavi, ülkesinde yaşanan normalleşme süreci nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesine dönerken, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Uzun süredir Gediz'de ikamet eden ve Bir Eylül İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimine devam eden İsmail Gınnavi için okulda bir veda töreni düzenlendi. Öğrenci arkadaşları, İsmail'e sarılarak ve iyi dileklerde bulunarak onu ülkesine uğurladı. Bu anlamlı veda sırasında duygusal anlar yaşandı.

Veda programında Okul Müdürü Mehmet Aydın da İsmail Gınnavi'ye okulda geçirdiği süre zarfındaki başarısından dolayı bir belge ve hediye takdim etti. Aydın, "Öğrencimiz İsmail Gınnavi'nin öz vatanı Suriye'ye dönmesinden dolayı bir uğurlama programı düzenledik. İsmail, okulumuzda bulunduğu süre içerisinde arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen bir öğrenci oldu. Kendisine okulumuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ailesi ile birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir yaşam sürmesini diliyoruz. Onun gibi öğrencilerimizin ülkelerine güvenle dönebilmesi, bizler için de sevindirici bir durumdur" dedi.

İsmail Gınnavi'nin arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşarak ülkesine dönmesi, okulda hüzünlü ancak umut dolu bir atmosfer oluşturdu. - KÜTAHYA