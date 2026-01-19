Haberler

Suriye Ordusu Rakka'dan Haseke'ye ilerliyor

Güncelleme:
Suriye ordusu, Türk yapımı zırhlı araçlar ve diğer askeri teçhizatlarla donatılmış binlerce araçlık konvoy ile Rakka'dan Haseke'ye doğru ilerliyor. Suriye hükümeti ile PKK/YPG'nin uzantısı olan SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması sonrası bölgedeki askeri hareketlilik artmış durumda.

Suriye ordusu, Türk yapımı zırhlı araçlar, tanklar ve uçaksavar sistemleri taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy ile Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor. Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG, arasında dün varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Rakka ve Haseke vilayeleri arasında hareketlilik yaşanıyor. Anlaşma kapsamında tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği Haseke vilayetine askeri sevkiyat yapılıyor. Suriye ordusuna ait tankları, uçaksavar sistemlerini ve Türk yapımı zırhlı araçları taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy, Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Anlaşmaya varılmıştı

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlanmıştı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulmuş, tam bir ateşkes ilan edilmişti. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirilmişti. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredileceği, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği açıklanmıştı. Anlaşma kapsamında ayrıca bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği ve güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı bildirilmişti. - RAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
