Suriye İç Savaşının Ardından Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın bitmesiyle Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlar sınır kapılarına gelerek ülkelerine dönmeye devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor. Türk vatandaşların Suriye'ye geçişi ile ilgili İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriye ile kara sınır kapılarında pasaportla giriş-çıkış işlemlerinin yeniden başladığını açıklamasının ardından yıllar sonra insanlar ülkelerini ziyaret etmeye gidiyorlar. Suriye'ye geçişlerin Türk vatandaşlara da izin verilmesiyle insanlar sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. 9 yıl sonra ilk defa Suriye'ye gidecek olan kardeşler Lime Es Şaar ile Ahmed Nasır, Türkiye'de yaşadıkları güzel zamanlar için herkese minnettar olduklarını söylediler.

"Burada çocukluğumu yaşadığım için vatanım Türkiye oluyor ve Türkiye'ye her şey için çok teşekkür ederim"

Türkiye'de çocukluğunu geçirdiği için vatanının Türkiye olduğunu düşünen Suriyeli Lime Es Şaar, "Suriye'den göç ettik, Türkiye'de 9 yıldır yaşıyoruz. 9 yıldır buradayız ve çocukluğum burada geçti. Türkiye'de büyüdüm, okula gittim ve eğitim gördüm. Biz şimdi Suriye'ye gidiyoruz ama oraya tatil ve gezmek için gidiyoruz. Çifte vatandaş olduğumuz için geri döneceğiz. Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle bizde akrabalarımızı ve tanıdıklarımızı görmek için Suriye'ye gideceğiz. Herkese teşekkür ederim. 9 yıl burada yaşadım ve herkesin samimiyeti benim için çok değerli oldu. Bu değeri unutmayacağım. Burada çocukluğumu yaşadığım için vatanım Türkiye oluyor. Türkiye'ye her şey için çok teşekkür ederim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" dedi.

"Türkiye'de çok güzel bir ülke, burada çok güzel günler yaşadık"

Türkiye'de 9 yıl boyunca güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Suriyeli Ahmed Nasır, "Ben Suriyeliyim ve 6 yaşında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de 9 yıldır yaşıyorum. Buradan 1'inci sınıftan 9'uncu sınıfa kadar eğitim gördüm. Şimdi Suriye'ye ziyarete gideceğim. Beşar Esad rejiminden dolayı Suriye'den göç ettik. Türkiye'de çok güzel bir ülke. Burada çok güzel günler yaşadık. Tüm hayatım ve arkadaşlarımla burada zaman geçirdim. İnşallah bir daha Türkiye'ye geliriz. Türkiye'de komşularımız, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize herkese çok teşekkür ederim. Şimdi oraya ziyarete gideceğiz ama sonra kalıcı olarak orada kalacağız. Büyüyünce doktor olmak istiyorum ve onun için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY