Şanlıurfa'da Gümrük Kapısında 52 Adet Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonda yapılan aramada, mazot deposunda gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'den gelen bir kamyon durdurularak arama yapıldı.
Aramalar sonucunda mazot deposunda gizlenmiş 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör bulundu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.