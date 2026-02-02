Haberler

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar gönüllü geri dönüş işlemlerini hızlandırdı. Kilis'teki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nden ülkelerine geçen sığınmacılar, Türkiye'de geçirdikleri süreyi ve aldıkları destekleri anlattı.

8 Aralık 2024'te Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşü sürüyor.

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş süreci hız kazandı. Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde çıkış işlemlerini tamamlayan Suriyeliler ülkelerine geçiş yapıyor.

"Bize sahip çıktılar"

Ankara'dan gelen Muhammed Bedevi, yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Türkiye'de okudum ve çalıştım. Burada hayat çok güzeldi. Türk devletine çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktılar ve çok iyi baktılar" dedi.

"Polislik için başvuracağım"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen Ali Neyzen ise Suriye'de polis olarak görev yaptığını ifade ederek, "Savaş çıkınca Türkiye'ye geldim. Burada inşaat sektöründe çalıştım, çiftçilik yaptım. Şimdi savaş bitti, Suriye'ye dönüyorum. Ülkeme gidince yeniden polislik için başvuracağım" şeklinde konuştu.

"Burada büyüdüm, çalıştım, evlendim ve bir oğlum oldu"

Zekeriya Cibirni de küçük yaşta Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Burada büyüdüm, çalıştım, evlendim ve bir oğlum oldu. Şimdi ülkeme dönüyorum. Evimi tamir ettireceğim, iş bakacağım. Babam ve dedem orada" ifadelerini kullandı.

Kalbi Türkiye'de kaldı

Konuşma engelli Suriyeli sığınmacı Hüseyin Cibirni ise işaret diliyle kalbini göstererek, Türkiye'nin kalbinde olduğunu ifade etti.

"Her şey için çok teşekkür ederim"

Suriyeli Ahmed Cibirni de Türkiye'de geçirdiği sürenin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Burada arkadaşlar edindim, hiçbir sorun yaşamadım. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi. - KİLİS

